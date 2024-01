Após temporal, confira a previsão do tempo para a semana em Niterói e SG

Durante a madrugada do último sábado (13), Niterói viu a chuva aguardada para todo o mês, cair em uma única noite. Na madrugada deste domingo (14), por volta das 2h15, a cidade entrou em estágio de alerta máximo, de acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia. Em São Gonçalo, na manhã deste domingo, o órgão emitiu alerta de transbordo de rios em algumas regiões. Apesar do cenário, a previsão do tempo para a semana é de dias imersos sob o calor.



Durante o sábado, em Niterói, a chuva chegou a 120,2 milímetros no período de uma hora, o que representa mais de 80% do volume esperado para todo o mês de janeiro. Para ter uma noção comparativa, no Brasil, os municípios adotam as seguintes medidas: chuva fraca: abaixo de 5,0 mm/h; chuva moderada: entre 5,0 e 25 mm/h; chuva forte: entre 25,1 e 50 mm/h; e chuva muito forte: acima de 50,0 mm/h.

Já na noite deste domingo (14), Niterói entrou em estágio de alerta máximo às 2h15. O estágio é o quarto em uma escala de quatro estágios, de acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia. Nas últimas horas, foram acionadas as sirenes das comunidades do Morro do Estado, Morro da Penha, Boa Vista, Jurujuba, Cavalão, Preventório, Travessa Beltrão e Morro do Palácio.



Em Icaraí, na esquina da Ary Parreira com Lemos Cunha, um buraco engoliu boa parte do asfalto e deixou nítido o tamanho do estrago. Agentes da Prefeitura de Niterói estão atuando nas ruas para mitigar os impactos da chuva, entre operadores da NitTrans, equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), da Defesa Civil, da Assistência Social e Samu.





No município vizinho, São Gonçalo, no alerta registrado às 8h deste domingo (14), a pasta notificou transbordo do Rio Alcântara entre Parque São Sebastião e Jardim Nova Republica, além de iminência de transbordo do Rio da Aldeia em Ipiiba.

Previsão do tempo

Apesar do fim de semana abaixo de água, literalmente! A previsão para os próximos dias não inclui frio, nem chuva. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em Niterói e São Gonçalo, os termômetros podem alcançar de 24° a 37° graus.

Com uma probabilidade de chuva em 5%, a semana inicia com mínima de 24° e máxima de 34°, em Niterói. Em São Gonçalo, a dinâmica climática será a mesma, com uma ressalva para a probabilidade de chuva durante a tarde, estimada em 80%.

Na terça-feira (16), a variação entre máxima e mínima sobem 2 graus. Nas duas cidades, a mínima será de 26° e a máxima pode chegar a 36°. Na quarta-feira (17), em Niterói, os termômetros podem atingir de 27° a 37°. Em São Gonçalo, as temperaturas podem expressar mínima de 27° e máxima de 36°.

Na quinta-feira (18), Niterói pode atingir de 26° a 35°, a variação para o dia seguinte, na sexta-feira (19), só acontece na temperatura mínima, que pode resfriar em 1 grau. Em São Gonçalo, a quinta e a sexta-feira expressam mínimas de 26° e máximas de 36°, podendo cair chuva na sexta. No sábado (20), a estimativa é de 90% de chuva na região.

Em Niterói, o sábado pode alcançar a temperatura mais quente novamente, entre as estimadas para a semana, podendo chegar a 37°.

