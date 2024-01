Jovem surfa em rua que transbordou o valão na Baixada Fluminense

Um jovem foi flagrado, na tarde desta quinta-feira (11), surfando em uma rua alagada, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, durante o temporal que assolou a região. O município foi um dos mais atingidos pela chuva na região.

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o homem surfando numa rua que transbordou um valão, em decorrência da chuva, no bairro Coelho da Rocha. Além dele, ainda é possível observar nas imagens outra criança brincando com a água.

Ainda em São João de Meriti, a Avenida Presidente Lincoln ficou completamente alagada. O local ainda foi atingido por uma forte vendável nesta tarde. Moradores também relataram falta de energia.

A forte chuva que assolou o estado do Rio de Janeiro, também provocou problemas na cidade do Rio e no município de São Gonçalo. Diversos bairros das cidades ficaram sem energia.