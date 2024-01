Cantor desaparecido há uma semana é encontrado morto

Esposa lamentou a morte do marido: 'Para sempre minha vida' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Esposa lamentou a morte do marido: 'Para sempre minha vida' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de um cantor sertanejo que estava desaparecido há uma semana foi encontrado morto em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Identificado como Tom Ferreira, 34 anos, o rapaz foi encontrado em um terreno baldio em Cajuru I, na Zona Leste da cidade.

A esposa do cantor, Adriele Stephany, publicou uma homenagem para o marido em suas redes sociais.

"Para sempre será minha vida", escreveu na legenda, com três fotos do marido.

A última vez que Tom foi visto foi na madrugada do dia 5 de janeiro, após uma apresentação em São José dos Campos. O sumiço causou apreensão entre familiares, amigos e fãs, que pediram ajuda na busca do homem em suas redes sociais.

Tom Ferreira era artista desde os 15 anos, e participou de bandas de bailes e duplas antes de seguir em carreira solo, no gênero sertanejo. O cantor era uma figura significativa na cena musical do Vale do Paraíba, e já se apresentou em casas noturnas e eventos nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Tremembé.

O caso está sendo investigado e enquadrado como "morte suspeita" .