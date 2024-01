Mulher procura por gonçalense desaparecido desde o Natal

O gonçalense Welder Santos Pereira, de 40 anos, está desparecido desde o último dia 24 de dezembro. Ex-morador do Engenho Pequeno, ele já estava em situação de rua há pouco mais de dois meses, mas desde a semana do Natal não é visto por conhecidos ou amigos.

Sua ex-companheira Nayara Santos, de 35 anos, conta que Welder estava vivendo na casa de um amigo em 2023, depois que se separou dela. Nos últimos meses do ano, ele e o amigo ficaram desabrigados e passaram a viver em situação de rua. Segundo Nayara, ela chegou a ter contato com ele ocasionalmente, até o fim de dezembro.

Leia também:



➢ Família pede informações sobre adolescente e filha, desaparecidos em Niterói

➢ Onde está Felipe? Família faz apelo para encontrar gonçalense sequestrado

Desde a semana do Natal, nem ela nem o amigo com quem ele morava tiveram mais contato com Welder, que foi visto pela última vez próximo a um estacionamento na Avenida Jornalista Roberto Marinho, a Avenida Maricá, no Colubandê. Ele trabalhava informalmente na região.

"Eu creio que ele está perdido, vagando por aí. Como ele não tem família, eu que estou correndo atrás. Já procurei nos hospitais, no IML, nada. Perguntei até sobre indigentes, mas nada", conta Nayara.

De acordo com ela, Welder costumava apresentar comportamento peculiar nos últimos meses. "Ele estava o dia todo chorando. Ele andava um pouco paranoico, chegou a dizer que tinha alguém querendo matar", ela conta. Ele, porém, não tinha desavenças conhecidas.

Qualquer pessoa com informações a respeito do desaparecido podem entrar em contato através do número 21 971462196.