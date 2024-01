Colisão entre ambulância e carro deixa quatro vítimas em São Gonçalo

Um acidente envolvendo um carro e uma ambulância da Unimed deixou quatro pessoas feridas, na Avenida Presidente Kennedy, próximo à perfumaria Kennedy, no Boaçu, em São Gonçalo. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (13), por volta das 00h57.

Com o impacto da colisão, a ambulância bateu num poste. No interior do veículo, estavam médicos e uma paciente idosa, de 81 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres.

Segundo informações da unidade de saúde, o motorista, a médica, a enfermeira, a paciente e o acompanhante foram levados ao Centro de Trauma pelos Bombeiros. A médica já recebeu alta. A paciente que já estava sendo transportada em estado grave, foi entubada e transferida em seguida.



Ainda segundo a unidade, o motorista, enfermeira e acompanhante seguem em atendimento no HEAT, onde vão realizar exames de imagens para serem reavaliados pela equipe médica.