Carro bate em mureta e deixa dois feridos em Maricá

Um carro bateu numa mureta no quilômetro 14, na RJ-106, na altura de Inoã. No impacto, dois homens, de 20 e 43 anos, foram atingidos. O acidente aconteceu na manhã deste sábado, por volta das 5h.

Leia mais:

Caminhão colide contra árvore e destrói calçada em Niterói; vídeo!

Chuvas em São Gonçalo provocam alagamento e quedas de energia

Acidente aconteceu por volta das 5h | Foto: Arquivo pessoal

Um veículo modelo Ford Ka, de cor prata, atingiu a mureta que fica logo após a placa da cidade, depois do radar. Entre as vítimas, um homem de 20 anos foi medicado e liberado no local, e o outro, de 43 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara.



Não há informações sobre o que teria causado o acidente.