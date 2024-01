Caminhão colide contra árvore e destrói calçada em Niterói; vídeo!

Nesta quinta-feira (11), um caminhão de lixo colidiu contra uma árvore e formou um buraco na calçada, na Rua Dr Alcides Figueiredo, no Centro de Niterói.

A árvore já estava seca, com seus galhos cortados, e a colisão arrancou a planta da raiz. Além do buraco que se formou, os restos da árvore estão na rua, dificultando o trânsito de carros e o estacionamento no local.

Pedestres que transitam pelo lugar alertaram sobre problema.





Procurada, a Prefeitura de Niterói ainda não respondeu.