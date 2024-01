Homem é executado em Santa Luzia, São Gonçalo

O caso aconteceu durante a madrugada, mas por ser em área de alto risco, os policiais militares só foram ao local, com apoio do veículo blindado, durante a manhã - Foto: Filipe Aguiar

O caso aconteceu durante a madrugada, mas por ser em área de alto risco, os policiais militares só foram ao local, com apoio do veículo blindado, durante a manhã - Foto: Filipe Aguiar

Um homem foi executado a tiros, na madrugada desta quinta-feira (11), na comunidade do Cano Furado, em Santa Luzia, São Gonçalo.

Policiais Militares foram acionados a Rua Visconde de Seabra, onde o homem foi executado.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados ao local e realizaram uma perícia inicial.

Familiares acompanharam o trabalho da polícia no local do crime, mas não falaram com a imprensa.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.