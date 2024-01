Quatro construções ilegais foram demolidas na saída 5 da Linha Amarela

A Secretaria de Ordem Pública realizou a demolição de quatro construções irregulares, em Inhaúma, na saída 5 da Linha Amarela, nesta quarta-feira (10). As edificações, localizadas na Rua Lagoa Redonda, foram erguidas ilegalmente em área pública. Todas eram residenciais unifamiliares e inabitadas. Durante a operação, os agentes da Light e Águas do Rio, respectivamente, identificaram e cortaram uma ligação clandestina de energia elétrica e uma outra de água.

"Seguiremos firmes nas operações de demolição de construções irregulares, sempre com o foco na preservação de vidas, no ordenamento da cidade e na asfixia financeira do crime organizado. Não importando a região da cidade. Não vamos tolerar o uso ilegal de área pública", ressaltou o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.



A equipe da Secretaria de Assistência Social também participou da operação, atendendo e orientando os moradores de outras construções ilegais que foram notificadas pela secretaria.

Também participaram da operação agentes da Secretaria de Assistência Social, Polícia Militar, Águas do Rio e Light.