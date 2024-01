Polícia Civil prende integrante de quadrilha que causou prejuízo milionário ao desviar chips bancários

O criminoso havia acabado de realizar saques no caixa eletrônico e efetuado compras com os cartões de crédito adulterados - Foto: Divulgação

Policiais civis da 13ª DP (Ipanema) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (11/01), um integrante de uma organização criminosa especializada em pegar e utilizar chips de cartões de crédito e débito, desviados de clientes de um banco. Ele foi localizado dentro de um shopping, na Zona Oeste da cidade, após cruzamento de dados de inteligência. O criminoso havia acabado de realizar saques no caixa eletrônico e efetuado compras com os cartões de crédito adulterados.

Ao receberem os cartões de crédito e débito, os consumidores não tinham conhecimento de que os chips haviam sido trocados pelos integrantes da organização criminosa.

Em contato com o departamento de fraudes do banco, foi possível constatar um prejuízo estimado de R$ 7 milhões nos últimos quatro meses, com cerca de 100 clientes vítimas desse golpe no Rio de Janeiro.