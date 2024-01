Hospital Luiz Palmier oferece novo exame para pacientes

Arteriografia – este é o novo procedimento que passou a ser realizado no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto, em São Gonçalo. O exame – usado para visualizar obstruções nas artérias – vai beneficiar pacientes internados, que terão menor tempo de espera para realizar o procedimento.

O paciente que estiver internado nos hospitais de São Gonçalo e precisar do exame, será levado para realizar o procedimento no HLP, diminuindo o tempo de espera que era, em média, de um mês. Antes, os pacientes eram regulados para outros hospitais estaduais e federais.

“O início da realização deste exame traz benefícios não só para o paciente, como também para toda a rede de saúde de urgência e emergência. Com o menor tempo de espera para fazer o exame, as unidades terão mais leitos disponíveis para outras internações”, disse a subsecretária de Urgência e Emergência, Dr. Bianca Serour.

A implantação da arteriografia nas realizações do centro cirúrgico do HLP se deu após a aquisição do equipamento Arco em C, que está auxiliando em diferentes cirurgias e procedimentos na unidade. O Arco em C possibilita realizar exames durante as cirurgias, fornecendo imagens de alta resolução. O equipamento determina com exatidão os locais de intervenção. Normalmente, ele é utilizado em cirurgias gerais, ortopédicas, vasculares e do trato urinário.

“É uma determinação do prefeito Capitão Nelson que, cada vez mais, os gonçalenses sejam atendidos e tenham procedimentos dentro da cidade. Estamos trabalhando para melhorar a saúde do gonçalense, oferecendo o maior número de exames e cirurgias em nossas unidades de saúde. O objetivo maior desse empenho é sempre melhorar a qualidade de vida do paciente, que não precisa mais se deslocar para outras cidades”, disse o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr. Gleison Rocha.

Todos os procedimentos realizados no HLP são agendados através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Os gonçalenses que têm indicação para cirurgia eletiva devem procurar qualquer unidade de saúde para ser inserido no sistema da Central de Regulação. Aqueles que já estão inseridos no sistema devem manter os contatos telefônicos atualizados. As atualizações também podem ser feitas em qualquer unidade de saúde da rede municipal de São Gonçalo.