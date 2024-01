Governo dá inicio a obras em novo trecho do MUVI em São Gonçalo

As obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada, o MUVI, continuam a todo vapor em São Gonçalo. Nesta semana, as intervenções entraram em uma nova fase e agora um outro trecho do projeto, que corta o Centro da cidade, recebe as obras do novo programa de mobilidade urbana.

As intervenções agora acontecem na pista esquerda da Avenida Presidente Kennedy, entre as ruas Lara Vilela e Abílio José de Matos, na altura do número 155. Os trabalhos são feitos por meio de levantamento topográfico, demolição, marcação das caixas das ruas e níveis de drenagem. A realização é do Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.

Com investimentos de R$ 262 milhões, o projeto prevê a criação de um corredor viário com 32 estações, cortando 13 bairros em 18 quilômetros de extensão, de Neves até Guaxindiba, contando com áreas de lazer e ciclovia. A previsão é que o projeto seja entregue ainda em 2024.

O secretário de Cidades Douglas Ruas (PL) comentou a nova fase. "Esse início é muito importante para continuidade dessa obra, que é muito aguardada pelos moradores de São Gonçalo. Estamos a todo vapor e não medimos esforços para concluir esse projeto, que vai valorizar a cidade", afirmou.