Visitantes ficam presos em roda-gigante no Rio após falha operacional

Depois de uma falha operacional na roda-gigante da Zona Portuária do Rio de Janeiro, visitantes ficaram presos nas cabines, nesta terça-feira (9). O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, de acordo com a corporação, não chegaram a atuar porque o resgate já havia sido realizado por funcionários do local

De acordo com a Yup Star, empresa responsável pelo brinquedo, uma oscilação de pressão reduziu a força do motor no início da manhã e impediu que a roda girasse mecanicamente. Os operadores, então, optaram por suspender as atividades para verificação e ajustes necessários. O desembarque manual dos passageiros durou cerca de 15 minutos, para, segundo a empresa, garantir a saída segura e tranquila de todos visitantes.

“Importante ressaltar que não houve nenhuma intercorrência significativa com passageiros ou usuários do parque e a estrutura operacional da Roda-Gigante permanece intacta e segura, de acordo com nossos rígidos padrões operacionais e conduta de segurança preventiva”, disse em nota a YUP.



A empresa informou ainda que o brinquedo foi inspecionado pelos técnicos responsáveis e voltará a operar normalmente nesta quarta-feira. Os visitantes que compraram ingressos e não puderam utilizar podem reagendar o passeio, sem custo.

A roda-gigante de 88 metros de altura foi inaugurada em 2019. São 54 cabines com capacidade para oito pessoas, cada. Uma volta completa tem duração de cerca de 20 minutos e vista para pontos turísticos do Rio de Janeiro.