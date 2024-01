Argentino que brincou com Edson Davi antes de o menino desaparecer presta depoimento à polícia

O argentino que foi visto brincando com o menino Edson Davi Silva Almeida, criança de 6 anos que desapareceu na praia da Barra da Tijuca, prestou depoimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) nessa terça-feira (9).

No relato, o estrangeiro contou que apenas jogou bola com o menino, e com outra criança, que é filho do argentino. Depois, voltou para o hotel em que estava hospedado, e afirmou não ter visto para onde a criança foi após o fim da brincadeira.

O rapaz foi procurado após filmagens das proximidades do local em que Edson sumiu mostrarem o argentino voltando para o hotel apenas com seu filho. Ele foi convidado a depor por ter sido apontado como um dos suspeitos por trás do desaparecimento do menor, e a suspeita era de sequestro. No entanto, após as gravações mostrarem que ele voltou para o hotel sozinho, a possibilidade foi descartada.

A hipótese do sequestro ainda não foi totalmente desconsiderada. Contudo, a principal linha de investigação é de que o menino tenha se afogado. Imagens obtidas pela DDPA mostram Edson brincando próximo ao mar, ao lado de uma bandeira vermelha com recomendação para banhistas não entrarem na água.

Uma testemunha relatou que viu Edson entrar no mar três vezes, e que o pai chamou a atenção da criança por isso. Outra testemunha, em depoimento, contou que pediu que ele saísse do mar, por conta das condições perigosas da maré. Pouco antes de desaparecer, o menor pediu uma prancha de bodyboard para um barraqueiro, que negou, também por conta do mar revolto.

O Corpo de Bombeiros iniciou o quinto dia de buscas por Edson nesta terça-feira (9), e a procura está sendo feita na orla e no mar. Drones, helicóptero, motos aquáticas, mergulhadores e um triciclo estão sendo usados como recurso na busca. O menino foi visto pela última vez na tarde de quinta-feira (4), brincando na areia próximo à barraca da família.

Edson Davi estava usando uma camisa de manga térmica preta, uma bermuda preta e estava descalço quando sumiu. Filmagens dos postos 3, 4 e 5 da praia da Barra da Tijuca foram liberadas pelo Centro de Operações Rio (COR), de acordo com o solicitado em inquérito.

A mãe, Marize Araujo, afirmou que a DDPA estava com dificuldades para prosseguir com a investigação por conta de um aparelho do local que estava fora de serviço. A COR não fez menção a algum equipamento com funcionamento irregular.