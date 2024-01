Baile de Carnaval vai agitar a quadra da Viradouro no sábado

A Banda do Cordão da Bola Preta, com repertório recheado de famosas marchinhas, será uma das atrações do Baile do Pierrot Apaixonado, que acontece neste sábado (13) a partir das 19h, na quadra da Viradouro, no Barreto, em Niterói.

Esta terceira edição do evento terá ainda como atrações para animar os foliões, show da bateria e dos segmentos da escola, Bráulio DJ, Baile do Danny e a Banda Bicho Solto. Um concurso de fantasias com premiação para os vencedores também vai agitar a noite.

Erika Januza, rainha de bateria, é presença garantida no evento.

"Adoro o baile da Viradouro por várias razões. A oportunidade de me fantasiar e ver a criatividade de todos nesse dia é uma delas e é uma delícia! Ainda é importante porque muitos jovens que nunca estiveram num baile de carnaval, algo pouco comum nos dias de hoje, têm essa chance, com a escola relembrando esse clima. Atualmente, as pessoas costumam ter como opções somente os blocos e a Sapucaí. A Viradouro sempre inova muito! Já estou aqui a todo vapor cuidando da minha fantasia que vai combinar perfeitamente com a minha bateria", comenta a atriz.

A quadra da Viradouro fica na Av.do Contorno,16, no Barreto, em Niterói. A entrada custa R$ 20. O acesso de menores é permitido para crianças a partir de 6 anos, acompanhadas por responsáveis. Mais informações através do telefone (21) 2828-0658.

Baile do Pierrot Apaixonado

Data: 13/01

Horário: 19h

Endereço: Quadra da Viradouro, Av. do Contorno 16, Barreto, Niterói

Entrada: R$ 20

Atrações: Banda do Cordão da Bola Preta, show da bateria e segmentos, Bráulio DJ, Baile do Danny e a Banda Bicho Solto.

Classificação etária: 6 anos, com presença dos responsáveis

Informações: (21) 2828-0658.