Eduardo Paes pede que ensaios técnicos na Sapucaí sejam realizados mais cedo

O ensaio técnico das escolas de samba realizado no último domingo (7) teve seu horário de encerramento prejudicado após um problema técnico que afetou a agremiação Mocidade Independente de Padre Miguel, que teve sua apresentação atrasada em uma hora. O prefeito Eduardo Paes, em seu X (antigo Twitter) informou que entrou em contato com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) para alterar o horário dos ensaios para mais cedo.

Solicitei hoje a @LIESA_RJ que tente passar para mais cedo os ensaios de domingo. O povo tem que trabalhar na segunda-feira.... — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 8, 2024

Em suas redes sociais, a Mocidade publicou uma nota com posicionamento sobre o atraso. Segundo o comunicado, o problema foi causado pelo carro de som e, mesmo depois de trocar o veículo, eles tiveram transtornos com o microfone. "Foram meses de preparação para chegar até o ensaio técnico, nosso grande teste antes do desfile oficial e passarmos por uma situação inacreditável como a que vivemos hoje: o carro de som oficial apresentou graves problemas durante todo o nosso ensaio", diz a nota.

Confira o posicionamento completo abaixo:



A Mocidade Independente de Padre Miguel vem, através dessa nota, pedir respeito ao nosso pavilhão, que tem mais de 60 anos de carnaval .

Foram meses de preparação para chegar até o ensaio técnico, nosso grande teste antes do desfile oficial e passarmos por uma situação inacreditável como a que vivemos hoje: o carro de som oficial apresentou graves problemas durante todo o nosso ensaio .

Para começar, nosso ensaio teve um atraso de uma hora por problemas no mesmo carro de som, o que atrapalhou todo nosso esquenta, planejamento e montagem da Escola. Após isso, com o novo carro chegando, os problemas com microfone continuaram, atrapalhando a execução do nosso ensaio durante todo o percurso.

Além da parte técnica já vista por todos que estavam na avenida, o atraso atrapalhou toda a logística de retorno dos nossos componentes, que perderam seus meios de transporte para a zona oeste devido ao horário. Agradecemos nossos Independentes e toda torcida por terem ficado e cantado em pleno pulmões o samba mais ouvido do carnaval 2024 no Rio de Janeiro.

Aproveitemos para reforçar que na próxima segunda-feira (08/01), entraremos com um pedido junto a Liesa solicitando uma nova data para termos um novo ensaio técnico, já que o desse domingo , 07/01, foi prejudicado integralmente por problemas causados pelo carro de som oficial .

A Mocidade Independente De Padre Miguel, uma das fundadoras da Liga, pede respeito e profissionalização do som disponibilizado às Escolas.

Flávio Santos - Presidente do GRES MOCIDADE INDEPENDENTE DE PADRE MIGUEL.

Internautas alegam que o maior problema não é o horário dos ensaios técnicos, e sim o fato de não ter transporte público depois do fim do evento. "E o transporte público PRECÁRIO em torno do sambódromo? Sábado as pessoas ficaram quase duas horas esperando um 397 (ÚNICA OPÇÃO DE CAMPO GRANDE PRO CENTRO!!!!) e só passou um parador, já entupido de gente. E isso não é de agora, HÁ MUITOS ANOS!", respondeu um internauta, revoltado com a escassez de ônibus para bairro da Zona Oeste. " várias pessoas ficaram sem condução pra zona oeste por causa do atraso. poderia ver sobre isso também, um absurdo pessoas não conseguirem chegar em casa sem ônibus na madrugada numa metrópole dessa!", afirmou outra seguidora.