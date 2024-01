Praça do Rocha será reinaugurada nesta quarta-feira, dia do padroeiro da cidade

A entrega também vai contar com mais uma edição do projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Fundação de Arte e Lazer (Faeslg) - Foto: Divulgação

O programa Praça Renovada, realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Conservação, vai entregar mais um espaço de lazer revitalizado para a população gonçalense. A Praça do Rocha será reinaugurada, nesta quarta-feira (10), feriado do padroeiro da cidade – São Gonçalo do Amarante, às 16h.

A entrega também vai contar com mais uma edição do projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Fundação de Arte e Lazer (Faeslg), que oferecer recreação com gincana, brincadeiras com personagens infantis, piscina de bolinhas, pintura facial, brinquedos infláveis, guerra de cotonete, cama elástica, brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, além de barraquinhas de algodão-doce, cachorro-quente, picolé e pipoca. A banda da Orquestra Municipal de São Gonçalo vai animar a população presente no local com muita música.

A novidade do novo espaço é a pista de skate, muito aguardada pelos moradores da região. Todo o processo de construção da pista foi acompanhado por membros da Federação de Skate do Estado do Rio de Janeiro para que o novo equipamento possa atender as necessidades de quem está aprendendo e de quem já pratica o esporte.

A obra na praça inclui novo design, novos equipamentos e concepção paisagística, além de uma área mais ampla para atividades físicas. A Praça do Rocha terá playground com piso emborrachado e novos brinquedos, intervenção artística no piso central e iluminação de LED. O espaço terá também quadra poliesportiva.

O Programa Praça Renovada, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), já entregou espaços de lazer nos bairros Jardim Catarina (com duas praças), Boaçu, Vila Três, Raul Veiga, Laranjal, Coroado, Gradim, Jockey e Itaúna. No bairro Porto Velho, a obra está avançando e, em breve, a população da região também vai ganhar uma nova área de lazer para curtir com a família.