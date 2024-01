Niterói decreta luto de três dias após perda da jornalista Sílvia Tani

Niterói se despede de uma figura importante para a cidade nesta quarta-feira (10), com a morte da jornalista Maria Sílvia Tani, mais conhecida como Sílvia Tani. O prefeito Axel Grael expressou profundo pesar pelo falecimento da jornalista e decretou luto de três dias na cidade.

Natural de Bom Jesus do Itabapoana, Sílvia Tani era diretora do Jornal Santa Rosa, do qual foi fundadora, em 1978, junto com o marido Tácito Tani, já falecido, e o jornalista Oriovaldo Rangel.

O prefeito destacou que Sílvia Tani era muito admirada na cidade e tinha como marca a maneira carinhosa e solidária que tinha com todos.

"Foi com grande tristeza que recebi a notícia do falecimento de Sílvia Tani, uma jornalista querida, respeitada e admirada por todos. Sílvia era uma comunicadora habilidosa e deixou sua marca na cidade, tendo sido a fundadora do Jornal Santa Rosa. Meus sentimentos aos familiares e amigos da querida Sílvia Tani”, afirmou Axel Grael.

Sílvia Tani se aposentou como professora em Niterói antes de fundar o Jornal Santa Rosa. O velório da jornalista será nesta quarta-feira (10), a partir das 10h30, no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba. O sepultamento acontece às 12h45.