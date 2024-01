Mulheres voluntárias participam na construção de novo local de reuniões das Testemunhas de Jeová

Apesar dos avanços das mulheres em diversas áreas de engenharia no Brasil, ainda é pequeno o número delas que trabalham na construção civil. Em contraste, é grande o número de mulheres voluntárias que participam dos projetos de construção das Testemunhas de Jeová, como o que está ocorrendo em São Gonçalo, RJ. Elas não precisam ser especialistas, pois recebem todo o treinamento necessário no próprio canteiro de obras, o que inclui normas de segurança e o manuseio dos equipamentos.

Por exemplo, Michele Gomes, que é voluntária na execução de serviços de telhado e forro, diz: “Gosto muito de ajudar nas construções. Amo ver como cada serviço é preparado para que eu possa apoiar esses projetos. Sinto a mão do Criador cuidando de tudo.”

Um dos coordenadores da obra, Elias Pereira disse o seguinte a respeito do trabalho delas: “É muito bom trabalhar com as mulheres por causa da sua disposição em receber treinamento e em aprender coisas novas. São muito dedicadas e a grande maioria quer fazer o seu melhor no trabalho.”

Outra voluntária, Vânia Souza, disse: “Quando comecei aprender elétrica me sentia bem insegura. Mas com paciência e o bom treinamento que recebi consegui me desenvolver para realizar o trabalho e até mesmo treinar outros. É muito bom trabalhar com pessoas que delegam e confiam que somos capazes.”



Quando a construção for concluída, o local de reuniões trará muitos benefícios para a comunidade. Elias explica: “Já agora, muitos observam a alegria contagiante e a disposição dos voluntários. Porém, a comunidade será beneficiada muito além disso, pois os que assistem às reuniões nesses locais são ajudados a ser pessoas melhores e a lidar com as situações difíceis do dia a dia. Além disso, encontram um ambiente de acolhimento e boas amizades.”

No mundo todo, as Testemunhas de Jeová realizam reuniões em mais de 117 mil congregações, 12 mil delas no Brasil. Para encontrar um local de reuniões perto de você, clique em “Reuniões” na aba “Quem Somos” do jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

Toda a comunidade está convidada para assistir às reuniões semanais no novo prédio, previstas para começarem a partir de 04 de fevereiro de 2024.



SERVIÇO



Endereço: Rua Laura Amélia Souza, lote 24 – Itaúna, São Gonçalo, RJ

Horário das reuniões:

Terças, quartas e quintas-feiras às 19h30, sábados às 19h e domingos às 9h e 18h30

Data: A partir de 4 de fevereiro de 2024