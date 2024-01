Servidores serão treinados para ajudar vítimas de violência doméstica a conquistar independência financeira

As mulheres vítimas de violência doméstica vão ganhar novos aliados para conquistar o seu ganha-pão. Na próxima quarta-feira (dia 10), a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), começa a treinar servidores para atuar no programa Novos Rumos, que tem como objetivo promover a autonomia financeira dessas mulheres na cidade. O programa é uma parceria entre a Prefeitura do Rio, o Tribunal de Justiça e a Câmara de Vereadores.

A ideia é, inicialmente, capacitar 90 servidores das secretarias de Políticas e Promoção da Mulher, de Saúde e de Assistência Social para ajudar as vítimas de violência a conquistar a independência financeira. Nas duas reuniões online, às 10h e às 14h, serão apresentados os detalhes do projeto. E a equipe aprenderá a preencher o formulário de encaminhamento dessas mulheres a postos de trabalho em empresas parceiras da SMTE.

"A cada hora, 14 mulheres sofreram algum tipo de violência no estado do Rio de Janeiro, de acordo com dados colhidos em 2022 pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Além de ações de acolhimento e proteção, temos que garantir a essas mulheres acesso ao mercado de trabalho para que elas possam conquistar sua independência e manter seus filhos", assinala o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Leia também

➢ Edson Davi: novas imagens mostram menino na beira do mar

➢ Incidente com ônibus causa pânico em passageiros na Ponte Rio-Niterói

Para Joyce Trindade, secretária de Políticas e Promoção da Mulher, o programa Novos Rumos é essencial no enfrentamento da violência doméstica:



"Em cada mulher que supera a violência e abraça a capacitação, nasce uma nova esperança, possibilitando um futuro melhor no qual a força supera o medo. E é por isso que o programa é de extrema importância. Justamente para garantir bem estar e segurança às mulheres que foram vítimas de violência doméstica no Rio."



De acordo com Bruna Werneck, coordenadora do programa Novos Rumos, nesta primeira etapa será dada prioridade a servidores que atuam na região de Bangu. É que no bairro, segundo dados coletados por equipe de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, são registrados altos índices de violência doméstica.



"Assim que essas mulheres forem encaminhadas para a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, faremos o acolhimento individualizado. E buscaremos uma colocação no mercado formal de trabalho ou uma oportunidade de qualificação para o trabalho e para o empreendedorismo, de acordo com a escolaridade, experiência prévia e planos de futuro dessa mulher", explica Bruna Werneck.