Edson Davi: novas imagens mostram menino na beira do mar

O menino Edson Davi Silva de Almeida, de 6 anos, estava na beira do mar cerca de 1h30 antes do seu desaparecimento, na tarde da última quinta-feira (4), na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. É o que revelam novas imagens obtidas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

De acordo com a polícia, afogamento é a principal linha de investigação. Em depoimento, um funcionário da barraca vizinha a qual o pai de Edson trabalha, disse que o menino chegou a pedir uma prancha emprestada três vezes antes de desaparecer. O homem contou que negou o pedido porque “o mar estava muito perigoso naquele dia”. Segundo testemunhas, um salva vidas alertou a criança para que se afastasse da água.

A polícia segue analisando as câmeras de segurança e ouvindo testemunhas, além de refazer os passos de Edson Davi, na tentativa de encontrá-lo.