Deslizamento de terra deixa dois mortos em Maricá

Um deslizamento de terras em um terreno no loteamento Parque Vera Cruz, em Maricá, deixou dois mortos na tarde da última segunda-feira (08). As vítimas trabalhavam no local, que fica no limite entre os distritos de Inoã e Itaipuaçu, quando foram atingidos pelo desabamento de uma barreira de terra.

De acordo com testemunhas, um deles estava fazendo escavações na parte de cima de um barranco quando a barreira deslizou e acabou derrubando-o e soterrando o colega, que trabalhava na parte de baixo do barranco. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local, mas, ao chegarem no terreno, encontraram José Carlos Firmino, de 41 anos, já sem vida.

Leia também:



➢ Dono de depósito de bebidas é executado no Porto da Pedra

➢ Quatro suspeitos morrem durante confronto em Niterói

A outra vítima - identificada como Adenilson Marins do Couto, de 53 anos - chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José de Imbassaí. Apesar disso, ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na unidade.

Nesta terça-feira (09), uma equipe de geologia da Defesa Civil do município deve visitar o terreno onde aconteceu o deslizamento para realizar uma vistoria técnica no espaço, que foi interditado pelo órgão. A 82ª DP (Maricá) também foi acionada e disse que iniciou investigações a respeito do episódio.