Ex-mestre-sala da Viradouro, Andrezinho Nota 10, morre aos 54 anos

Ex mestre sala da Viradouro, André de Souza, o Andrezinho Nota 10, morreu, aos 54 anos.

A informação foi confirmada pela escola de samba do Barreto, em Niterói, após uma postagem nas redes sociais lamentando o falecimento do mestre sala que desfilou em 199, ano em que a agremiação foi campeã do Carnaval.

A escola não informou a causa da morte do sambista que foi enterrado na última sexta-feira (05), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.

Andrezinho, que nasceu em Bonsussesso, desfilou pela vermelho e branco até 2005. Ele aprendeu a dançar aos 12 anos, após observar um vizinho dançando.

Em 2010, após cumprir pena de dois anos e seis meses, pelo crime de roubo, Andrezinho pediu emprego no barracão da Beija Flor, onde foi contratado como faxineiro.