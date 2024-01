Ensaios das escolas de samba do Rio começam neste sábado na Sapucaí

Os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro começam neste fim de semana e devem repetir a presença forte dos torcedores de cada agremiação no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na região central da cidade. Os desfiles dos ensaios são gratuitos e seguem até o dia 4 de fevereiro.

Neste sábado (6) a programação começa com a União do Parque Acari, Arranco do Engenho de Dentro, Império da Tijuca e Estácio de Sá, todas da Série Ouro – o antigo grupo de acesso. Amanhã se apresentam Porto da Pedra e Mocidade Independente de Padre Miguel do Grupo Especial, considerado a elite do carnaval carioca.

Como as apresentações nesta fase movimentam muita gente entre os integrantes das escolas e o público, o governo do Rio montou uma operação integrada para garantir a segurança e um bom espetáculo. O esquema busca também a comodidade e a facilidade de acesso a quem for para a Passarela do Samba.

Para o governador Cláudio Castro, o planejamento desde o primeiro dia de ensaios representa um compromisso do executivo fluminense com um Carnaval seguro para todos.

“Para os fluminenses, o Carnaval não é só festa, é a expressão da nossa identidade, uma celebração que une e inspira todos, além de uma grande oportunidade de geração de empregos, renda e atração turística para o Rio de Janeiro.”

Para o presidente da LigaRJ, que reúne escolas da Série Ouro, Wallace Palhares, o ano começou e as agremiações estão focadas no carnaval. Segundo ele, a expectativa para os ensaios técnicos que começam hoje são as melhores possíveis.

“Esse é um momento importante para as escolas porque aqui elas testam o que farão no dia do desfile. Mas os ensaios hoje vão muito além dos treinos. A população abraça, já faz parte do calendário oficial da cidade. É um momento de lazer para cariocas e turistas que estão no Rio nessa época. É um evento esperado, chega novembro e já estão cobrando as datas dos ensaios. Isso é bom demais!”, respondeu por meio da assessoria de imprensa, a pedido da Agência Brasil.

O presidente destacou ainda a gratuidade dos ensaios técnicos e garantiu que o público vai ter muita diversão.

“Vale lembrar que a entrada no Sambódromo é totalmente gratuita. Os portões vão abrir às 17h, a classificação é livre. Quem quiser pode chegar e tenho certeza que vai curtir muito e vai querer voltar nos outros sábados.”

Segurança

No policiamento, a Secretaria de Estado de Polícia Militar preparou um sistema avançado de videomonitoramento e, como no Réveillon, vai usar câmeras de reconhecimento facial e drones. Os policiais dos batalhões próximos ao Sambódromo – 4º BPM (São Cristóvão) e 5º BPM (Praça da Harmonia) –, vão atuar com policiais de unidades especiais para garantir a tranquilidade dos participantes.

A PM levará para a Marquês de Sapucaí, o carro-comando que possui uma torre de observação com quatro câmeras alinhadas ao sistema de reconhecimento facial, com amplitude de 360º: “Também estará em operação o drone com a mesma tecnologia de identificação”, completou em nota o governo do estado.

A partir das 18h, o Programa Lei Seca, da Secretaria de Estado de Governo, estará com equipes educativas para conscientizar os foliões sobre a importância de não dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas.

Neste verão de calor forte, mais uma vez a Cedae vai distribuir água para garantir a hidratação dos participantes. Dez aguadeiros com 60 bombonas de água por dia, cada uma com 11 litros, estarão disponíveis nos ensaios para aliviar a sede do público.

O esquema dos bombeiros, além dos integrantes dos quartéis que atendem a área do Sambódromo, o Corpo de Bombeiros Militar vai acompanhar os ensaios com o uso de motolâncias e ambulâncias para assegurar atendimento ao público em caso de emergências.

Metrô

Para deslocamento do público durante os ensaios técnicos, o Metrô vai funcionar em horário ampliado até meia-noite nas estações Central do Brasil e Praça Onze.

“O esquema será adotado neste domingo (7) e nos dias 14, 21 e 28 de janeiro e 4 de fevereiro. As outras estações fecharão normalmente, às 23h, como de praxe aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque”, informou.

Para os ensaios técnicos das escolas da Série Ouro aos sábados, o horário de funcionamento de rotina será mantido, das 5h à meia-noite, exceto no Feriado de São Sebastião, no dia 20 de janeiro, quando a operação será até as 23h, como costuma ocorrer nos feriados.

O Metrô na Superfície, feito por meio de ônibus, vai funcionar das 5h às 23h30 no sábado; e das 7h às 22h30 no domingo. Já nos trens, a SuperVia manteve a grade normal.

Investimentos

No carnaval de 2024, os investimentos do governo do estado superam R$ 62,5 milhões, incluindo novo calendário de eventos na Cidade do Samba, onde se localizam os barracões das escolas do Grupo Especial. Segundo o governo do estado, os recursos, na maior parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), além de se destinarem às escolas de samba para a elaboração dos enredos, contribuem para a atração turística e o desenvolvimento econômico do estado.

De acordo com o executivo fluminense, os valores são liberados a partir da Lei de Incentivo à Cultura, por meio da Light, da Secec e do patrocínio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj).

“Em parceria com a Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba, o Estado também vai promover o Carnaval durante os meses seguintes com um calendário de eventos que será pensado para durar todo o ano de 2024, um investimento de R$ 10 milhões”, completou.

Turismo

O governo do estado trabalha com a expectativa de superar os resultados do Carnaval de 2023, principalmente na capital, quando os números giravam em torno de receber mais de 5 milhões de foliões no município, com uma movimentação financeira próxima a R$ 4,5 bilhões na economia da cidade. Para 2024, a previsão do setor hoteleiro é, novamente, atingir sua ocupação máxima na Cidade Maravilhosa e superar a capacidade no interior do estado.

Programação de Ensaios Técnicos no Sambódromo 2024

Grupo Especial

07 de janeiro - Domingo

Porto da Pedra (B)- 20h30

Mocidade (C)- 22h

14 de janeiro - Domingo

Portela (B) - 20h30

Unidos da Tijuca (C) - 22h

21 de janeiro - Domingo

Paraíso do Tuiuti (B)- 20h30

Salgueiro (C)- 22h

28 de janeiro - Domingo

Grande Rio (C)- 20h30

Mangueira (B)- 22h

03 de fevereiro - Sábado

Lavagem da Passarela do Samba em cerimônia com baianas e água de cheiro- 19h

Beija-Flor (B)- 20h30

Vila Isabel (C)- 22h

04 de fevereiro - Domingo

Viradouro (C) - 20h30

Imperatriz (B)- 22h

Lado de concentração dos integrantes na Avenida Presidente Vargas:

C - lado onde se localizam os Correios e a Cedae

B - lado do Prédio chamado de Balança

Série Ouro

06/01 - Sábado

União do Parque Acari

Arranco do Engenho de Dentro

Império da Tijuca

Estácio de Sá

13/01 - Sábado

União de Maricá

Acadêmicos de Niterói

Unidos de Bangu

União da Ilha

20/01 - Sábado

Sereno de Campo Grande

Acadêmicos de Vigário Geral

São Clemente

Império Serrano

27/01 - Sábado

Em cima da hora

Unidos da Ponte

Inocentes de Belford Roxo

Unidos de Padre Miguel

Desfiles oficiais

Os desfiles oficiais começam com as escolas da Série Ouro na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, quando se apresentarão União do Parque Acari, Império da Tijuca, Acadêmicos de Vigário Geral, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, União de Maricá, Acadêmicos de Niterói e Unidos da Ponte.

Na segunda noite da Série Ouro, no sábado 10 de fevereiro, é a vez do Sereno de Campo Grande, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, União da Ilha do Governador, Unidos de Padre Miguel, São Clemente, Unidos de Bangu e Império Serrano.

Nesse grupo vão desfilar várias escolas que já estiveram no Grupo Especial como Estácio de Sá, União da Ilha do Governador, São Clemente e Império Serrano.

No domingo, 11 de fevereiro, será a vez das escolas do Grupo Especial. A primeira noite começa com a Porto da Pedra e segue com Beija-Flor, Salgueiro, Grande Rio, Unidos da Tijuca e Imperatriz Leopoldinense, a atual campeã do carnaval carioca.

A segunda noite de apresentações do Grupo Especial, no dia 12 de fevereiro, começa com a Mocidade Independente de Padre Miguel, seguida da Portela, Unidos de Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e fechando o chamado maior espetáculo da Terra virá a Viradouro.