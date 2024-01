Disque Denúncia pede informações sobre paradeiro de menino de 6 anos que desapareceu em praia na Zona Oeste

O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (05), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), a fim de obter informações que levem ao paradeiro do menino Edson Davi da Silva Almeida, de apenas 06 anos.

O menino estava de férias e foi à praia acompanhar a família no trabalho. Ele ficou com o pai enquanto sua mãe levava o filho mais novo a uma consulta. Segundo parentes, o menino estava jogando bola na areia com um homem estrangeiro e mais duas crianças, quando o pai dele precisou atender clientes que queriam fechar a conta na barraca. Neste momento de distração, o menino desapareceu, e desde então não foi mais visto por seus familiares.



A família já procurou Edson na região, mas ele ainda não foi encontrado. Após o desaparecimento, os familiares procuraram a 16ª DP (Barra da Tijuca) para registrar o desaparecimento, e, posteriormente, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Quem tiver informações sobre a localização de do menino Edson, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp)