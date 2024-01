Motorista bate em poste e, morre em São Conrado

Um motorista morreu, na manhã desta quinta-feira (04), após perder o controle do carro e bater em um poste, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Miguel Couto, porém não resistiu aos ferimentos.

Por volta das 6h35, Bombeiros do quartel da Gávea foram acionados para realiza a ocorrência do acidente.

A batida aconteceu na Autoestrada Lagoa-Barra, sentido Barra da Tijuca. Ainda não se sabe o que causou o acidente e, consequentemente, a morte de Henrique Bittencourt, de 30 anos, mas a lateral do veículo ficou completamente destruída.

Devido a chuva pela madrugada, a pista estava molhada o que pode ter influenciado na perda de controle do motorista. Após o acidente, houve derramamento de óleo.



Uma via chegou a ser interditada pelas equipes do bombeiro, por volta das 7h20, que tentavam tentavam serrar a lataria do veículo, e da Comlurb e CET-Rio.