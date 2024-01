Caminhão bate na ponte e fica atravessado na pista; vídeo

Um caminhão bateu contra a mureta que divide as pistas na Ponte Rio x Niterói, na manhã desta sexta-feira (05).

O acidente aconteceu no sentido Niterói, na altura da Reta do Cais, e apesar de não ter deixado feridos, causou um 'nó' transito, nos dois sentidos. No sentido Niterói, duas pistas precisaram ser fechadas, já no sentido Rio, uma pista foi interditada.

De acordo com a concessionária, o tempo de travessia está em 35 minutos para quem segue sentido Rio.

Divulgação