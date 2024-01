Mulher Abacaxi depõe em inquérito contra ex em DP de Maricá

A empresária Marcela Porto, conhecida como 'Mulher Abacaxi', esteve na Delegacia de Maricá (82ª DP) na última quarta-feira (3) para prestar depoimento no inquérito instaurado pela polícia e ainda em andamento, originado por denúncia feita por ela própria contra seu ex-marido, o venezuelano Elvis Daniel S.R., de 35 anos, em agosto do ano passado.

De acordo com 'Mulher Abacaxi', ela viajou para Europa em abril do ano passado e deixou o ex-marido com as chaves da casa em que mora em Itaipuaçu, distrito de Maricá, para cuidar do seu cachorro. Para suprir as necessidades do animal, ela diz ter deixado um cartão com limite de R$ 500. No entanto, o rapaz teria conseguido fazer várias compras com valores que ultrapassam o estabelecido. Marcela denunciou à polícia que o prejuízo gira em torno de R$ 40 mil.

Através de seu advogado, empresária ingressaram com uma ação de inexigibilidade de débito, na qual tentam provar que houve uma falha de segurança por parte da operadora de cartão de crédito, uma vez que, segundo a empresária, as transações realizadas não correspondiam ao padrão das usuais. O inquérito esté em andamento na DP de Maricá.

