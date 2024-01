Criança de 6 anos desaparece na praia da Barra da Tijuca, no Rio

Um menino de 6 anos desapareceu na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde dessa quinta-feira (4). Édson Davi Silva Almeida sumiu enquanto brincava na areia. Ele estava na praia acompanhando o pai, que trabalha em uma barraca nas proximidades do Posto 4.

De acordo com o pai da criança, o barraqueiro Édson dos Santos Almeida, o filho teria ficado brincando com outras duas crianças, que estariam acompanhadas de um homem. Por volta das 16h30, ele teria dado falta do menino, e ao procurá-lo não o encontrou.

O Corpo de Bombeiros foi informado sobre o sumiço da criança e fez buscas na areia na madrugada desta sexta-feira (5). O trabalho dos agentes continuará na areia e no mar ao longo desta sexta, com atuação de militares do Grupamento Marítimo (GMAR) e do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da Barra da Tijuca, e com o auxílio de um drone.

O desaparecimento de Édson Davi foi registrado pelos familiares na 16ª DP (Barra da Tijuca). Os agentes da Polícia Civil buscam por imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer o sumiço do menino.