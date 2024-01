Bombeiros encontram cadáver na praia do Recreio

Agentes do Corpo de Bombeiros resgataram um cadáver que foi encontrado boiando nas águas da praia do Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (04). A identidade da vítima não foi confirmada; há indícios, porém, de que corpo seja de homem desaparecido desde a última segunda (01).

O homem está sumido desde a tarde de segunda (01), quando foi visto entrando nas águas da praia por volta das 15h20, na altura da Avenida Paulo Tapajós. Na manhã dessa quinta (04), pescadores que passavam pelo local encontraram um corpo a cerca de 2 km do ponto onde o desaparecido foi visto pela última vez.

Os pescadores acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou agentes e um helicóptero para realizarem o resgate. O corpo foi levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) do Centro, onde passará por exames periciais. A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) registrou o caso e investiga.