Mulher flagra marido com amante dentro do carro e tenta quebrar para-brisa

A mulher se agarra ao capô do veículo e desfere sequência de socos no para-brisa - Foto: Reprodução

A mulher se agarra ao capô do veículo e desfere sequência de socos no para-brisa - Foto: Reprodução

Uma situação inusitada viralizou nas redes sociais, onde uma mulher flagrou o marido com uma amante dentro do carro. No momento de raiva, ela subiu no capô do veículo e tentou quebrar o para-brisa. Nas postagens, algumas pessoas afirmaram que o casal é de Nilópolis, Região Metropolitana do Rio.

Em um dos registros, a mulher aparece sendo contida por moradores, que tentam retirá-la da janela do motorista. Enquanto ela grita com o marido, a suposta amante sai agachada pela porta do carona, e corre em direção contrária ao trânsito da via.

Leia mais

Carnaval no Rio: blocos de rua terão esquema especial para distribuição de água



Marquise desaba em Icaraí e causa da queda está sendo investigada



Já em outro momento, é possível ver a mulher agarrada ao capô do veículo, em movimento. Ela desfere uma sequência de socos no para-brisa e tenta agredir o marido. Outros motoristas tentam acalmá-la, pedindo para ela descer do carro.