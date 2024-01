São Gonçalo ganhará duas novas creches este ano

A previsão é de que as duas creches estejam funcionando no primeiro semestre do ano letivo de 2024 - Foto: Divulgação

A previsão é de que as duas creches estejam funcionando no primeiro semestre do ano letivo de 2024 - Foto: Divulgação

O ano de 2024 começou com muito trabalho na Educação de São Gonçalo. Duas novas creches municipais, que estão sendo construídas em pontos estratégicos de São Gonçalo, continuaram avançando com as obras desde o primeiro dia útil do ano. As unidades, nos bairros Almerinda e Jardim Bom Retiro, vão garantir mais 200 vagas no município. Os telhados já foram colocados e estão sendo finalizados o emboço, a colocação de calhas e rufos. Ainda neste mês, serão colocados os pisos.

A previsão é de que as duas creches estejam funcionando no primeiro semestre do ano letivo de 2024. Junto com a recente inauguração da UMEI Professora Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia, o projeto visa aumentar o número de vagas na Educação Infantil em 2024.

Leia mais:



Obras do MUVI avançam nos trechos 1 e 2

Lavagem das escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo acontecerá no próximo sábado (13)

A construção das creches é fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo. Os projetos de cada creche contam com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos de 0 a 5 anos e 11 meses.



Oferta de vagas – A Secretaria de Educação continua ampliando a oferta de vagas, tendo em vista a crescente demanda, principalmente na modalidade Educação Infantil. Por isso, foi feita uma reformulação e, em 2024, a rede conseguiu aumentar 3 mil vagas na modalidade. A construção destas três creches, nos bairros Marambaia, Almerinda e Jardim Bom Retiro, também é fruto desta ampliação.