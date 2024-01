Obras do MUVI avançam nos trechos 1 e 2

Com investimento de R$262 milhões, o MUVI é uma obra do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Julio Diniz

Com investimento de R$262 milhões, o MUVI é uma obra do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Julio Diniz

As obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), maior projeto de mobilidade de São Gonçalo, seguem avançando. Nesta terça-feira (2), foi executado o serviço de pavimentação na Rua Jaime Figueiredo, localizada no bairro Camarão, entre as ruas Ana Camarão e Maria Rita. Outros trechos do projeto também serão asfaltados nesta semana.

Com a conclusão do serviço de pavimentação, serão iniciadas as obras de revitalização das calçadas e meios-fios, além da construção da ciclovia da pista sul. Ao mesmo tempo, vão começar os trabalhos na pista norte do trecho 2 (Porto Velho/Camarão). Por sua vez, no trecho 1 (Neves/Porto Velho) estão sendo executadas intervenções como drenagem, calçamento, terraplanagem e revitalização de meio-fio na pista norte.

O MUVI contará com corredor preferencial para ônibus e ciclovia, ligando os bairros de Neves a Guaxindiba, cortando toda a região central da cidade. As vias serão divididas pela área da antiga via férrea. Também haverá diversas intervenções urbanísticas, com readequação dos espaços públicos criando praças e áreas de convivência.



Com investimento de R$262 milhões, o MUVI é uma obra do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria das Cidades. O projeto – concebido para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas, com a construção da ciclovia ao longo do corredor expresso –, prevê a criação de novo corredor viário, com pistas preferenciais para ônibus e ciclovia, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, que também receberá uma série de intervenções urbanísticas.

A obra está dividida em 6 trechos:

Trecho 1: Neves – Porto Velho

Trecho 2: Porto Velho – Camarão

Trecho 3: Região Central

Trecho 4: Estrela do Norte – Trindade

Trecho 5: Trindade – Jardim Catarina

Trecho 6: Jardim Catarina – Guaxindiba