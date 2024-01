Três dos cinco ganhadores da Mega da Virada ainda não sacaram prêmio

Pelo menos três dos novos milionários que acertaram as dezenas sorteadas na Mega-Sena da Virada ainda não apareceram para sacar o dinheiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, os autores de apostas vencedoras feitas no Pará, em São Paulo e em Minas Gerais não tinham procurado as lotéricas para resgatar o prêmio até o início da tarde desta quarta-feira (03).

Cinco apostas diferentes acertaram os seis números sorteados. Cada uma delas levou, portanto, R$ 117.778.204,25 - divisão do valor total do prêmio, que chegava a quase 589 milhões de reais. Até o início da tarde desta quarta (03), um vencedor em Ipira, Santa Catarina, e um grupo de bolão de Salvador, Bahia, haviam se apresentado para retirar a bolada.

Do grupo do bolão, formado por seis vencedores, apenas uma pessoa ainda não se apresentou. Os outros três sortudos que ainda não foram reivindicar o prêmio são das cidades de Bom Despacho, em Minas; Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo; e Redenção, no Pará.



O prazo para retirada do prêmio na Mega da Virada é o mesmo dos outros sorteios realizados pela Caixa: 90 dias após o sorteio oficial. Caso os vencedores não compareçam até o final do período previsto, todo o valor não-reivindicado é transferido para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

A Mega da Virada de 2023 sorteou o maior valor da história do prêmio: R$ 588.891.021,22. O sorteio foi realizado na noite do último domingo (31); as dezenas foram 21, 24, 33, 41, 48 e 56. Além das cinco apostas vencedores no prêmio principal, o prêmio também teve 1.996 ganhadores na quina (prêmio de R$ 70.083,58) e 164.379 ganhadores na quadra (R$ 1.215,71).