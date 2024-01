Claudia Alencar apresenta melhora em quadro clínico e já se alimenta sem sonda

Um boletim médico de saúde da atriz Claudia Alencar divulgado ontem (2) indicou que a artista tem apresentado melhora clínica e laboratorial. Claudia deu entrada no hospital no último dia 17, e foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave.

Segundo a última atualização, divulgada pelo Extra, a atriz já está "caminhando lentamente com a fisioterapeuta do hospital, saiu da sonda e está se alimentando". Apesar da melhora, a artista ainda não possui previsão de alta.

Leia também:

➢ Viradouro retoma agenda de ensaios nesta quinta

➢ Obras do MUVI avançam nos trechos 1 e 2



Claudia Alencar fez uma cirurgia na coluna, e a ferida operatória causou uma infecção bacteriana grave na atriz. No dia 17 de dezembro, ela foi admitida no hospital e está recebendo tratamentos intensivos para combater a bactéria.

No dia 24, a artista realizou uma nova cirurgia, e a bactéria responsável pela infecção foi identificada: Staphylococcus aureus. A Staphylococcus aureus é encontrada na pele em situações normais, mas, em casos graves, pode causar pneumonia e infecções cardíacas. Algumas cepas do microrganismo criaram resistência a antibióticos e, por isso, seu tratamento requere mais cuidado e atenção. No dia 26, Claudia foi extubada.

A atriz está no elenco da novela "Beleza Fatal" da HBO Max, junto com Camila Queiroz, Rodrigo Simas e Reynaldo Gianecchini. A produção está prevista para estrear ainda este ano.