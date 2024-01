Viradouro retoma agenda de ensaios nesta quinta

Após o recesso para as festas de Natal e de Ano Novo, a Unidos do Viradouro retoma, esta semana, a agenda de ensaios para o próximo Carnaval.

O ensaio de quadra que normalmente acontece às terças-feiras, excepcionalmente, será nesta quinta, dia 4. O primeiro ensaio do ano na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, será domingo que vem, 7. Como de costume, o ensaio de quadra começa às 19h com entrada franca, enquanto o da Amaral Peixoto tem concentração às 18h.

Leia também

➢ Joelma revela estar há quatro anos sem beijar e explica: “Quero um amor de alma"

➢ Petrópolis recebe sua primeira feira literária em 2024

O evento de domingo terá a presença de lideranças do Candomblé Jeje, que cultua os voduns e que é parte do enredo “Arroboboi, Dangbé”, do carnavalesco Tarcísio Zanon. Além de servir para aprimorar o canto dos componentes, o ensaio do dia 7, que leva o nome de “Um levante de fé”, vai alertar para o combate ao preconceito religioso. A escola está pedindo que todos os componentes estejam trajando roupas brancas.