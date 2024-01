Prefeitura inicia obras de ordenamento urbano no Coelho

Considerado um dos principais polos de autopeças do Estado do Rio de Janeiro, a região do Coelho será totalmente revitalizada. Com o objetivo de valorizar a economia local, a Prefeitura de São Gonçalo, através de uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano e Gestão Integrada e Projeto Especiais, deu início a obras de regularização e ordenamento da Rua Capitão Juvenal Figueiredo.

“Essa região abriga um dos mais relevantes polos automotivos do estado e precisa ser valorizada. Nossa ideia, além da realização do projeto urbanístico que irá impulsionar a atuação das lojas na região, é fazer com que, através de uma parceria com o Sebrae, a Firjan e o Sine, os lojistas da região possam receber orientações, qualificações e capacitações como forma de manter aquecido seus negócios", pontuou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu.

Leia também:

São Gonçalo inicia 2024 no combate ao Aedes aegypti

253 presos do Rio de Janeiro liberados da detenção para o Natal não retornam ao presídio

Ainda de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, estão nos planos expandir a revitalização para os bairros vizinhos, como o Colubandê e Jardim Alcântara, que também têm grande importância econômica na cidade, com grandes mercados, lojas de material de construção, entre outros segmentos.

Reordenamento – A partir do projeto de reordenamento, serão criadas novas vagas de estacionamento para melhor fluidez do trânsito, paisagismo, faixas de pedestres, criação de rampas de acessibilidade e regularização das calçadas, fazendo com que elas fiquem adequadas e acessíveis. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano já trabalham na via.

A previsão é que a obra em toda a extensão da Rua Capitão Juvenal Figueiredo seja entregue no primeiro trimestre deste ano.