Ex-BBB Paulinha Leite acerta 16 quinas e fatura mais de R$ 1 milhão

O sorteio da Mega da Virada 2023 foi realizado no último domingo (31), em São Paulo, e o concurso especial pagou o maior valor da história: R$ 589 milhões. Entre os vencedores da quina, a ex-BBB Paulinha Leite acertou 16 apostas, com o prêmio R$ 70.083,58 para cada. Em conversa com a Ela, a influenciadora afirma que não faz ideia de quantos jogos fez.

Após o sorteio das dezenas, sendo elas, 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56, Paulinha falou sobre o resultado dos bolões feitos por sua empresa nas redes sociais. "Estamos aqui no escritório conferindo", relatou aos seguidores.

5 apostas acertaram os seis números e ganharam R$ 117.778.204,25, enquanto 164.379 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 1.215,71. Os resultados saíram para Salvador, na Bahia, Bom Despacho, em Minas Gerais, Redenção, no Pará, Ipira, em Santa Catarina, e uma aposta feita pela internet de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo.



A empresária já ganhou em apostas mais de 60 vezes. Apesar da sorte, a roraimense nunca venceu o prêmio principal da Mega Sena, uma das modalidades de loteria oferecidas pela Caixa Econômica.