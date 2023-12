Patrícia Ramos revela que era forçada pelo ex a transar sem camisinha

Patrícia Ramos voltou a falar sobre o relacionamento que teve com Diogo Vitório, o qual classifica como abusivo. Desta vez, a apresentadora revelou que o homem a forçava a ter relações sexuais sem camisinha, com o objetivo de engravidá-la.

A declaração, divulgada pelo G1, foi dada em depoimento à polícia durante as investigações das denúncias feitas por ela contra o ex-marido, alegando agressão, violência doméstica e falsidade ideológica.

Em uma nova queixa, Patrícia Ramos ainda acusou Vitório de violência sexual, garantindo que os abusos passaram a acontecer enquanto usava um chip hormonal, vencido, como método contraceptivo. Segundo a moça, ser mãe neste momento da vida não estava em seus planos.



"Não me sinto sozinha, estar rodeada de pessoas boas que querem meu bem, me ajudou muito a me recuperar desse processo difícil. O sentimento é de liberdade. Parece que eu tirei uma algema, tirei uma pedra das minhas costas”, disse a apresentadora.



Em novembro deste ano, Ramos denunciou Diogo e o caso veio à tona publicamente. Desde outubro, quando Patrícia solicitou medida protetiva, os dois vivem um imbróglio na Justiça.

À apresentadora Patrícia Poeta, do programa Encontro, Ramos contou que o relacionamento já era abusivo, ainda na época do namoro. “Foi evoluindo. Começou com um grito, e aí depois um empurrão, depois um puxão de cabelo, depois um soco na cara”, disse.

“Desde o namoro, eu já vivia um relacionamento extremamente abusivo. Eu já sabia que estava nessa situação, mas eu acreditava muito nessa mudança. Fui deixando o tempo passar e casei acreditando nessas promessas de mudanças”, declarou Patrícia Ramos.

A apresentadora contou, ainda, que Diogo não queria assinar o divórcio. “Ele não queria assinar o papel, a separação. Ele ficava me perseguindo, me rondando. Até que ele começou a pedir dinheiro para assinar o divórcio. Foi uma chantagem financeira”, disse ela. “Ele abriu uma conta no meu nome sem eu saber. Ele ficava com meu dinheiro. E quando eu descobri isso foi um dos motivos que fizeram eu ter força para denunciar”, concluiu.