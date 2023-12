Confira as diferentes simpatias para começar 2024 com o pé direito

Com a chegada do final de ano, muitas pessoas buscam rituais e simpatias para atrair boas energias, prosperidade e amor para o ano que se inicia. No centro das tradições está o Réveillon, momento em que as esperanças se renovam e as superstições ganham destaque. Entre as práticas mais populares, o uso de ervas e flores se destaca, e o manjericão é apontado como uma das principais escolhas.

Segundo Chiquinho das Flores, funcionário da Loja do Cláudio, localizada na Galeria de Flores do Alcântara, em São Gonçalo, o manjericão é uma erva muito requisitada nesta época. "Aqui o pessoal usa muito no final de ano, Manjericão, Vem Com Tudo, Abre Caminho são as ervas mais utilizadas para fazer limpeza. Tem a Vence Demanda, Guiné e Arruda. Arruda é a que mais sai, mais utilizada para abrir caminhos, para banho", destaca.

Chiquinho explica que as ervas como a Vence Demanda e a Guiné são procuradas para superar obstáculos e desafios, enquanto o manjericão é conhecido por suas propriedades purificadoras e de atração de boas energias. O ritual do banho com essas ervas é uma prática comum, visando purificar o corpo e a alma para o novo ciclo que se inicia.



Chiquinho explica que as ervas como a Vence Demanda e a Guiné são procuradas para superar obstáculos e desafios | Foto: Filipe Aguiar

Além das ervas, as flores também desempenham um papel importante nas simpatias de final de ano. "Tem as rosas também, tem a branca, a amarela. Palmas vermelhas, palmas azuis. Amarela é o ouro, a branca é paz e a vermelha é para chamar dinheiro", revela Chiquinho. Essas cores e tipos de flores são escolhidas de acordo com os desejos e intenções de cada pessoa para o próximo ano.



Na mesma galeria, a loja Oere Artigos Religiosos dispõe daquilo que muitos buscam nesse período. Conforme conta o vendedor Jhonatas dos Santos, defumadores e o chamado "kit Iemanjá" são outras preparações já garantidas pela clientela no período final do ano: "Geralmente as pessoas levam os defumadores para fazer uma limpeza na casa, então elas compram os produtos para fazer o defumador e já leva nosso defumador pronto, para trazer a prosperidade para a casa.’’

Para os dias de virada, as buscas pedem pelo famoso barquinho de Iemanjá. "Barquinho de Iemanjá, vela, perfume de alfazema e o kit Iemanjá, vem pó de arroz, sabonete e um perfume. Ai tem o pente e o espelho. As pessoas levam para agradar Iemanjá, e levam tudo o que uma mulher usa para a sua beleza. Nisso, eles colocam nos barquinhos com uma flor, com champagne, com uma imagem de Iemanjá.", explicou.

Além desses, outras simpatias são fáceis e simples para aqueles que possuem a intenção de atrair boas energias e iniciar 2024 com o pé direito. Confira:

1. Banho de Alecrim

O alecrim é conhecido por suas propriedades purificadoras e energizantes. Para um banho revitalizante, ferva algumas folhas de alecrim em água por alguns minutos. Após esfriar, despeje esse chá sobre o corpo, do pescoço para baixo, mentalizando energias positivas.

2. Sal grosso nos ambientes:

Para purificar a casa, coloque pequenas tigelas com sal grosso nos cantos dos ambientes. O sal é considerado um absorvente de energias negativas, promovendo um ambiente mais leve e harmônico.

3. Simpatia das Uvas:

Na virada do ano, muitas pessoas praticam a tradição de comer 12 uvas à meia-noite, desejando um pedido para cada mês do ano. A simpatia das uvas é uma maneira simbólica e saborosa de atrair bons acontecimentos.

4. Sete Ondas:

Se estiver próximo ao mar, a tradição de pular sete ondas à meia-noite é uma simpatia popular para atrair boas vibrações. Cada onda representa um desejo para o ano que se inicia.

5. Chama da vela da prosperidade:

Acenda uma vela branca à meia-noite, mentalizando desejos de prosperidade e sucesso. Deixe a vela queimar completamente para potencializar as intenções.

Dica de Chiquinho das Flores:

Chiquinho das Flores, comerciante da Loja do Cláudio em São Gonçalo, sugere a utilização de ervas como o manjericão para limpeza energética. "Pegue algumas folhas de manjericão, faça um chá e tome um banho. Isso ajuda a limpar as energias negativas e atrair coisas boas para o ano que está chegando", recomenda.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares