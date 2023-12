Restaurante do Povo de Alcântara vai promover Ceia de Ano Novo

O Restaurante do Povo fica na Rua São Pedro de Alcântara - Foto: Divulgação

Assim como foi feito para o Natal, o Restaurante do Povo, no Alcântara, vai promover uma refeição especial de Ano Novo por R$ 1 para aqueles que forem almoçar no local na próxima sexta-feira (29), a partir das 11h30.

O objetivo da ceia especial é proporcionar às pessoas em vulnerabilidade social a oportunidade de saborear uma refeição típica das datas comemorativas.

O cardápio para o Ano Novo terá como prato principal lombinho assado ou isca de frango ao molho, com arroz, feijão, farofa, salada de cenoura e beterraba raladas. Para sobremesa, pudim de coco e suco de uva como bebida.

O Restaurante do Povo fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro) e funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira.

O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h. O Restaurante do Povo tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.