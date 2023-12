Piloto de paramotor cai no mar em Maricá e morre afogado

Um piloto de paramotor morreu afogado na tarde do último sábado (30), após cair no mar da praia da Restinga, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. O incidente ocorreu por volta das 16h, próximo à rua 1.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem, de 45 anos, foi retirado da água pelos guarda-vidas da Defesa Civil após a queda. Apesar das tentativas de reanimação cardiopulmonar (RCP) e da ativação do helicóptero médico dos Bombeiros, a vítima não resistiu e faleceu ainda na praia.

Segundo relatos da corporação, a queda ocorreu de uma altura aproximada de três metros, e a vítima ficou presa nas cordas do parapente. A Prefeitura informou que o acidente foi testemunhado pelos agentes do posto de salvamento da Rua Zero, na Barra de Maricá. No total, 13 agentes da Defesa Civil participaram do resgate do piloto.



O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).