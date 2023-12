Falta de energia elétrica causa impacto na distribuição de água em São Gonçalo, Itaboraí e Maricá

Na manhã deste sábado (30), a operação do Sistema Imunana-Laranjal, sob responsabilidade da CEDAE, ficou interrompida das 8h21 às 8h54 devido a falta de fornecimento de energia elétrica pela Enel.

Em um comunicado oficial, a Águas do Rio afirmou que a ocorrência gerou impactos na distribuição de água realizada pela Águas do Rio nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá (Inoã e Itaipuaçu) e na Ilha de Paquetá, na Capital Fluminense.

A normalização do abastecimento nestas localidades ocorrerá, de forma gradativa, assim que for restabelecida a produção integral de água tratada no Sistema Imunana-Laranjal, ação prevista até às 13h deste sábado (30), conforme explicou a companhia estadual em comunicado.

"Até que o fornecimento seja plenamente regularizado, a concessionária orienta os seus clientes residenciais e comerciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, adiando atividades que demandem alto consumo. A Águas do Rio segue à disposição através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp", disse a concessionária em nota.