Três chilenas são presas roubando na Zona Sul do Rio

Policiais do 2° BPM (Botafogo) realizaram a prisão de três cidadãs chilenas, durante a noite dessa sexta-feira (29), sob suspeita de envolvimento em uma série de furtos em estabelecimentos comerciais do shopping Rio Sul, situado em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Conforme informações da Polícia Militar, as mulheres foram flagradas com diversas peças de roupa armazenadas em mochilas e bolsas durante a abordagem. Durante a operação, os policiais apreenderam os itens furtados, que incluíam bonés, camisas, tops, óculos e chinelos.

Leia mais

Italiano é esfaqueado durante assalto na Zona Sul do Rio

Chefe do tráfico de Juiz de Fora é capturado em ação conjunta da Core (RJ) e Gaeco (MG)

Algumas das peças eram identificadas como produtos de marcas renomadas, como Lacoste e "New York Yankees". As suspeitas, cujas identidades não foram divulgadas, foram conduzidas até a 10ª DP (Botafogo) e permanecerão à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.