Chefe do tráfico de Juiz de Fora é capturado em ação conjunta da Core (RJ) e Gaeco (MG)

Um dos traficantes mais procurados de Minas Gerais, conhecido como Playboy ou Sheik, foi preso em uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público de Minas Gerais.

Agentes da Core (RJ) e do Gaeco (MG) capturaram Playboy em uma pousada de luxo na região litorânea de Paraty, na Costa Verde, onde se preparava para passar o réveillon com a família utilizando nome falso.

O mandado de prisão cumprido foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Juiz de Fora - Operação Transformes - na qual responde a ação penal pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Playboy é apontando como um dos líderes do grupo criminoso responsável pelo fornecimento nacional de matéria prima e substâncias proibidas que são utilizadas no processo de refino e mistura de cocaína. Possui uma extensa ficha criminal com condenações por tráfico de drogas e outros delitos.

Durante todo o período em que esteve foragido, Playboy estava escondido no Complexo da Maré com a proteção de traficantes de uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro na favela Vila do Pinheiro.