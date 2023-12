Mega-Sena da Virada – veja como valores podem resolver sua vida financeira

No dia 31 de dezembro de 2023, a partir das 20 horas, a Mega-Sena da Virada 2024 promete resolver a vida financeira dos ganhadores; o prêmio do concurso 2670 é estimado em R$ 550 milhões. É possível apostar nesse concurso presencialmente, pelo site da Caixa ou pelo aplicativo.

E a correria para fazer apostas e a participação dos grupos de bolões já são crescentes, e todo mundo tem uma desculpa para participar. A mais ouvida é: “Imagina se todos que participaram do bolão ganham e eu não entrei? Terei que vir trabalhar sozinho no outro dia?”

Independentemente de participar ou não, ganhar esse prêmio resolve a vida financeira dos afortunados. De acordo com o artigo publicado pelo presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos, se a pessoa ganhar sozinha e investir em uma aplicação que tenha em média o rendimento de 1% mensal, essa pessoa terá o rendimento de R$ 5,5 milhões por mês. Em uma aplicação bem conservadora de 0,3% ao mês, o retorno será de R$ 1,65 milhões.

Mesmo que a pessoa ganhe com outras pessoas ou tenha que participar de um bolão e tenha que dividir com outras 20 pessoas, o valor a ser recebido seria de R$ 27,5 milhões por mês; essa pessoa receberia R$ 275 mil de rendimento em uma aplicação de bom rendimento (1%) e R$ 82,5 mil em uma aplicação de rendimento mais baixo (0,3).



Atualmente, os bilhetes simples custam R$ 5. Lembrando que os prêmios pagos pela loteria são tributados à alíquota de 30% na fonte, segundo a Caixa Econômica Federal, mas os valores do prêmio que são divulgados já estão descontados do IR. Sendo assim, o prêmio de R$ 550 milhões já é o que vai para o bolso do ganhador.

Assim, como visto, recomendo aos ganhadores, por mais que o valor seja absurdo, que se poupem antes de qualquer coisa, pois já vi vários casos de pessoas que perderam milhões, pois não respeitaram o dinheiro que ganharam, distribuindo dinheiro descontroladamente e gastando sem controle. Lembro sempre que quem poupa pode ajudar muito mais pessoas por muito mais tempo.

Sobre onde aplicar o valor, sugiro sempre a variação de investimentos, não apostando em apenas uma linha. Lembrando que, por mais que a alegria seja grande, é preciso seriedade na hora de tratar com o dinheiro, por isso é bom buscar auxílio de especialistas de sua confiança. Também reforço que se deve tomar muito cuidado com palpites e novos amigos que possam aparecer para, como se diz popularmente, tirar uma casquinha.

Cautela na hora de apostar

Embora a situação seja de euforia, é preciso cautela. Fazer "uma fézinha", destinando pequenos valores para esta finalidade, faz parte da brincadeira e é divertido.

No entanto, há pessoas que se tornam "viciadas" em apostar, o que, ao invés de ajudar, atrapalha - e muito - as finanças pessoais. Já outras, vendo o valor milionário, direcionam grandes quantias a esse objetivo; acreditem, já observei pessoas apostando muito mais do que R$ 1 mil em apenas um dia. Depois, se não ganhar, fica difícil pagar essa conta.

O grande erro é achar que a única forma de se tornar independente financeiramente é por meio da sorte. Chegar a uma fase da vida em que não precisa mais trabalhar por necessidade, apenas por prazer, é um mérito de quem busca se educar financeiramente, planejando-se para alcançar esse objetivo.

Em uma aposta da Mega-Sena, a chance de acertar todos os seis números é de uma em 50.063.860, segundo os dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Por outro lado, apostar na educação financeira, para se tornar sustentável financeiramente, depende só de você.

Na educação financeira, a pessoa aprende a ter sonhos materiais que serão realizados, e entre estes sempre deverá estar o da independência financeira. Na Metodologia DSOP, dividimos os sonhos em: curto (até um ano), médio (de um a dez anos) e longo prazo (mais de dez anos). Tornar-se sustentável financeiramente deve ser um objetivo de longo prazo; porém, para atingi-lo, o início deve ser imediato.

Para isso, o caminho deve ser o contrário do que normalmente fazem: ao receber seus rendimentos, a pessoa já deve, imediatamente, separar uma parte para os seus sonhos. Com isso, não haverá risco de cair nas tentações do consumo e não sobrar dinheiro para poupar.

Também é fundamental que se saiba exatamente os valores desses sonhos, descobrindo, assim, o quanto deverá guardar mensalmente para cada um. O tipo de aplicação que deverá ser feito para a realização dos sonhos também dependerá do tempo que pretende realizá-los. Para uma aposentadoria sustentável financeiramente, é preferível aplicar em investimentos de longo prazo, como uma previdência privada ou título do tesouro direto.

Enfim, o problema não é apostar, mas não ter consciência desses atos e apostar o seu futuro nisso. Se quiser realmente ter chances de ter o dinheiro para sua segurança financeira, o caminho é ter sonhos e buscar educar-se financeiramente.