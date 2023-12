Tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói chega a uma hora nessa sexta

A Ponte Rio-Niterói registrou congestionamento no tráfego, resultando em um tempo de travessia de até 60 minutos para Niterói, na Região Metropolitana, durante a manhã desta sexta-feira (29). Segundo a Ecoponte, em virtude do Réveillon, o maior fluxo de veículos está previsto para sábado (30), com aproximadamente 86 mil carros saindo da capital em direção à Região dos Lagos.

Neste período de Réveillon, que teve início na última terça-feira (26), está prevista a passagem de mais de um milhão de veículos pela Ponte Rio-Niterói até o dia 2 de janeiro. O volume de tráfego aumenta ainda mais no retorno do feriado, entre os dias 1º e 2 de janeiro, quando cerca de 156 mil automóveis são esperados de volta ao Rio de Janeiro.

O tempo usual para a travessia na ponte é de 13 minutos. No entanto, às 9h57 desta sexta-feira, além do tráfego lento, ocorreu uma colisão entre carro e moto, impactando ainda mais a circulação na via e resultando na interdição de uma faixa. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi atendida por funcionários da Ecoponte, mas foi liberada.



Por volta das 11h, conforme informações do Centro de Operações Rio (COR), o tráfego ainda apresentava lentidão no acesso à Ponte Rio-Niterói, principalmente na pista central, com retenções iniciando em Benfica, na Zona Norte.

Para facilitar a jornada, os condutores podem verificar o tempo de travessia e as condições de trânsito no site da Ecoponte antes de saírem de casa, ou ainda, acompanhar semáforos e painéis de mensagens ao longo da via, que reforçam mensagens de segurança e informam sobre as ocorrências.