Prefeitura de Niterói entra nos últimos ajustes para Réveillon 2024

Há três dias da festa mais tradicional do ano, a Prefeitura de Niterói realizou um encontro com diversos órgãos para fazer os últimos ajustes para o Réveillon 450 anos: O futuro é agora. A reunião contou com a presença de vários órgãos da gestão municipal e agentes externos que estão envolvidos nos preparativos da grande festa que vai contar com um efetivo de cerca de 2 mil pessoas trabalhando nas diversas áreas. O evento, organizado pela Neltur, já tem esquemas de transporte, saúde e limpeza definidos, além de contar com medidas para caso de crianças perdidas.

A Praia de Icaraí será totalmente interditada a partir das 18h deste domingo (31) e liberada logo após o encerramento do show principal, do cantor Lulu Santos. Na manhã de segunda, 1º de janeiro, a Praia volta a ser interditada por um período curto, a partir das 6h, para que as equipes da Clin possam realizar todo o trabalho de limpeza em segurança. A via será totalmente liberada para acesso dos veículos após o término do serviço de limpeza. Até lá, os veículos terão acesso somente até a altura da Rua Álvarez de Azevedo (utilizada para chegar à Rua Gavião Peixoto e Av. Roberto Silveira). O estacionamento nas vias será proibido a partir do sábado (30), às 21h. Os operadores da NitTrans estarão organizando o tráfego e ruas do entorno das principais vias de acesso.



A Prefeitura de Niterói terá uma tenda montada na Praia, em frente à Praça Getúlio Vargas, onde haverá um posto móvel do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói. A atuação do 12º Batalhão de Polícia Militar será realizada junto ao Posto do CISP. A Polícia Militar vai atuar em toda extensão das praias de Icaraí e de Itaipu, com efetivo reforçado para ambos os locais, além de outros pontos da cidade. A Secretaria de Ordem Pública vai disponibilizar viaturas com agentes para atuar no dia 31, a partir das 20h, coibindo a utilização de garrafas de vidro e trabalhar na fiscalização.

Leia também

CIUG amplia oferta de cursos em 2024

Ciep explode em Bangu após tentativa de roubo de tubulação de gás

“A gente está organizando essa festa com muito carinho. Venham para a Praia, aproveitem a festa, mas a gente faz um apelo para que as pessoas priorizem o transporte público e não tragam materiais de vidro ou cortantes. A gente sabe que muitas pessoas trazem a sua garrafa de espumante, então pedimos que tenham cuidado no manuseio e no descarte. Tragam seus copos, mas evitem taças que possam quebrar e causar acidentes para que a gente possa ter uma festa bonita e com todos em segurança para que as pessoas entrem em 2024 com muita saúde, paz, alegria e esperança porque o futuro é agora”, reforça o presidente da Neltur, André Bento.



A estimativa é que, só na Praia de Icaraí, o público chegue a 250 mil pessoas, por isso, foi pensada também uma ação de prevenção a casos de menores perdidos. As famílias que forem aproveitar o evento na praia contarão com pulseiras de identificação para suas crianças e jovens. Serão disponibilizadas pulseiras identificadoras (distribuídas no posto do CISP Móvel). O objetivo é facilitar sua localização nos eventuais casos de se perderem. O Conselho Tutelar terá plantonista, junto ao CISP Móvel, fazendo abordagem durante todo o evento.



O Corpo de Bombeiros vai atuar com um posto fixo montado próximo ao palco para qualquer emergência e para eventuais situações de prevenção de incêndios. A corporação também terá o serviço reforçado de guarda-vidas de prontidão na areia da Praia de Icaraí.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia fará, continuadamente, um monitoramento das previsões meteorológicas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. Além disso, a Neltur contratou uma empresa especializada que vai fiscalizar e monitorar toda a montagem do palco, cumprindo o Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) antes, no dia do evento, até a desmontagem do mesmo. Para maior segurança, foi solicitado que seja também utilizado um anemômetro que vai medir a velocidade e pressão dos ventos.

O atendimento médico será feito pela empresa contratada LEFE Serviços Médicos Ltda. Na Praia de Icaraí serão montados 3 Postos Médicos, contando com 100 maqueiros, 10 leitos e 10 cadeiras de hidratação em cada posto, 12 ambulâncias tipo D (UTI Móvel), além dos médicos e enfermeiros. Pela Fundação Municipal de Saúde, estará no local a Coordenadora do SAMU BASE - Niterói, Maria Auxiliadora Coutinho (Dora), que estará no suporte às situações adversas.

Participaram da reunião agentes da Neltur e Supervisão dos Centros de Atendimento ao Turista (CAT), da chefia de gabinete, das secretarias de Saúde, Ordem Pública, Defesa Civil, Conservação e Serviços Públicos Saúde (SAMU) e Assistência Social e Economia Solidária, das coordenadorias Geral de Eventos e de Comunicação, Subsecretaria de Trânsito, NitTrans, Clin, Guarda Civil Municipal e representantes do Conselho Tutelar, da Time Cine Broadcast, da Polícia Militar, da 76º Delegacia de Polícia Civil e do 12º BPM.

Praia de Itaipu – A Região Oceânica também recebe, tradicionalmente, pessoas para assistir a queima de fogos e comemorar com os familiares nas areias. Os ônibus farão, ao lado da praia, apenas o desembarque dos passageiros perto da praia e não será permitida a circulação de carros nessa área. No local, haverá um trabalho de direcionamento das áreas permitidas ao estacionamento de veículos. O ponto final das linhas de ônibus será deslocado para a lateral do Cemitério.