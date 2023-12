CIUG amplia oferta de cursos em 2024

A pré-matrícula de cinco cursos de idiomas oferecidos na unidade começa às 10h do dia 11 de janeiro e vai até às 23h59 do dia 14 de janeiro - Foto: Reprodução

O ano de 2024 vai começar com novidades na Educação de São Gonçalo. O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), no Porto da Madama, vai ministrar, pela primeira vez, o Curso Preparatório para Exames de Proficiência em Língua Inglesa, para quem já concluiu o curso de Inglês em instituições públicas ou privadas. Além disso, o curso de Redação agora fará parte do Curso de Língua Portuguesa, trazendo um conteúdo mais completo para o aluno.

A pré-matrícula de cinco cursos de idiomas oferecidos na unidade começa às 10h do dia 11 de janeiro e vai até às 23h59 do dia 14 de janeiro, pelo link https://siseducsg.org.br/ciug/. A relação dos candidatos classificados estará disponível a partir das 14h do dia 19 de janeiro, no mesmo site e no mural do CIUG.

A pré-matrícula oferecerá 21 vagas para o Curso Preparatório para Exames de Proficiência em Língua Inglesa, 60 vagas para Língua Portuguesa e Redação, 17 vagas para Francês, 119 vagas para Inglês e 40 vagas para Espanhol, distribuídas nos turnos manhã, tarde e noite, de acordo com a disponibilidade da unidade.

De acordo com o regimento interno do CIUG, as vagas serão distribuídas prioritariamente na seguinte ordem: para estudantes da rede municipal de São Gonçalo; para funcionários da rede municipal de São Gonçalo; para a comunidade em geral. Será dada a prioridade aos adolescentes de 13 a 17 anos na ocupação das vagas dos turnos da manhã e da tarde.



Como pré-requisito para se matricular, a idade mínima é de 13 anos para os cursos diurnos e 15 anos para os cursos noturnos, além de estar cursando ou ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental. Não há idade máxima para estudar na unidade.

Os candidatos serão matriculados nas turmas de acordo com a sua preferência de turno e a disponibilidade oferecida pelo CIUG. Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição para o mesmo idioma. O candidato selecionado terá direito a cursar apenas um idioma; caso ele seja selecionado para dois idiomas, terá que fazer a opção no ato da matrícula.

A efetivação da matrícula será realizada no CIUG, localizado à Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama, no dia 22 de janeiro (no horário das 8h às 19h) e no dia 23 de janeiro (no horário das 8h às 19h). Os candidatos que já estiverem matriculados no CIUG e realizarem nova inscrição para outro idioma não serão contemplados. Caso haja desistência na efetivação das matrículas, o resultado da reclassificação estará disponível no site no dia 25 de janeiro, com matrícula no dia 26 de janeiro, no horário das 8h às 19h.

Curso Preparatório para Exames de Proficiência em Língua Inglesa

Os inscritos terão que anexar o certificado de conclusão de estudo da língua inglesa no ato da pré-matrícula e passarão por três fases de seleção, sendo a primeira fase de inscrição no site e sorteio, a Fase II – que acontece no dia 26 de janeiro, de 8h às 19h - de avaliação escrita por meio de redação e a Fase III – que acontece no dia 5 de fevereiro, de 7h10 às 12h - de avaliação oral mediante entrevista.

Serão consideradas, para a Fase II, as inscrições dos candidatos que tiverem concluído o estudo da língua inglesa e comprovarem, anexando o certificado ou declaração de conclusão, no ato do preenchimento da inscrição no site. A redação, redigida em língua inglesa, valerá 50% da nota e contemplará desenvolvimento do tema (coesão e coerência de ideias), além do domínio gramatical e uso de vocabulário.

A avaliação oral da Fase III valerá 50% da nota e a entrevista será em língua inglesa e contemplará fluência (ritmo, entonação e pronúncia) e uso adequado da gramática da língua e vocabulário. A listagem dos classificados será divulgada no dia 7 de fevereiro, a partir das 14h no site e no mural do CIUG. A efetivação da matrícula ocorrerá no dia 8 de fevereiro, presencialmente, das 8h às 20h.

Informações obrigatórias no ato da matrícula:

- Nome completo;

- CPF

- Endereço completo com CEP;

- Telefone(s) para contato;

- Data de nascimento;

- Nome da escola em que estuda, se for o caso;

- Grau de escolaridade;

- Se funcionário/ servidor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, identificar a Secretaria onde trabalha;

- Indicação do curso e turno que quer estudar

- Anexar certificado de conclusão de estudo da língua inglesa (somente para os candidatos do Curso Preparatória para o Exame de Proficiência em Língua Inglesa).