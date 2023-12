Ciep explode em Bangu após tentativa de roubo de tubulação de gás

O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Professora Célia Martins Menna Barreto, localizado em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, explodiu durante uma tentativa de furto. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (27), quando um indivíduo tentava roubar a tubulação de gás da cozinha da escola, situada na Rua Barão de Capanema.

Imagens divulgadas nas redes sociais revelam os estragos causados pela explosão na área da cozinha, com equipamentos danificados. A Polícia Militar, acionada para o local, encontrou um suspeito ferido, sofrendo queimaduras em aproximadamente 90% do corpo.

O Corpo de Bombeiros do quartel de Realengo foi chamado às 23h15 para socorrer o autor do crime, identificado como Rai S. P. Bittencourt, de 19 anos. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde do indivíduo é considerado grave, e ele permanece sob custódia policial, conforme informado pela PM. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).

A Defesa Civil Municipal foi acionada durante a madrugada e realizou uma vistoria, identificando danos como colapso de paredes e rebaixamentos de gesso em áreas como cozinha, despensa, vestiário e refeitório. Apesar disso, não foi detectado risco estrutural iminente, e o órgão optou por realizar uma interdição preventiva do local.

Em comunicado, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) expressou pesar diante da nova tentativa de furto em uma unidade escolar e relatou que o invasor cortou a tubulação de gás conectada ao fogão, resultando na explosão. A SME destacou que a perícia realizada pela Defesa Civil não apontou danos estruturais na unidade escolar e informou que estão sendo avaliadas as necessidades de infraestrutura para iniciar as obras o mais rapidamente possível.